В Канаде столкнулись 15 авто: видео

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Из-за снегопада в Канаде произшло крупное ДТП: столкнулись 15 машин, в том числе три грузовика

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В Канаде произошло масштабное ДТП с участием 15 автомобилей. Как сообщает CTV, шесть человек получили ранения.

Как сообщается, в аварию на Транс-канадском шоссе попали 12 легковых автомашин и три фуры. Двое из шести пострадавших госпитализированы с серьезными травмами. Часть хайвея в районе населенного пункта Бирчи-Нэрроуз закрыта для транспорта.

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Причиной аварии стали погодные условия - практически нулевая видимость из-за сильного снега.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозирует похолодание на 22-23 февраля. 24 февраля, в воскресенье, снова потеплеет.

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Теги: дтп, погода, происшествие
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