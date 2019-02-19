Синоптики предупредили о похолодании: погода, карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня, 19 февраля, в Украине будет без осадков, похолодание ожидается 22-23-февраля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, антициклон "организует" в Украине сухую, преимущественно солнечную погоду.

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"В дневные часы уже подключится солнце, поэтому потеплеет до + 3, + 7 градусов. На северо-востоке воздуха не успеет прогреться, там ожидается + 2 градуса. Теплой будет погода в западных областях: днем ​​+5, + 11 градусов", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Она добавила, что в южной части Украины ожидается днем ​​до + 7 градусов.

В Киеве будет днем до + 4, + 6 градусов.

"Пока будет в Киеве сравнительно тепло, похолодание придет 22-23 февраля. А в воскресенье, 24 февраля, снова потеплеет", - уточнила Диденко.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.