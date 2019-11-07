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В Киеве взорвали автомобиль "Мерседес", водитель погиб: фото

В Киеве взорвали автомобиль "Мерседес", водитель погиб: фото - Фото
Место взрыва автомобиля (Фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
07.11.2019, 00:06

По предварительным данным, к взрыву причастен мотоциклист

В Киеве на Брест-Литовском шоссе взорвался автомобиль "Мерседес", в результате погиб человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщает в Facebook управление коммуникации Нацполиции.

Полицейские пишут, что сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался "Мерседес", они получили около 21:40. Когда они прибыли на место происшествия, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Также, повреждено транспортное средство, которое находилось недалеко от места взрыва.

По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введена специальная полицейская операция.

На месте происшествия работают представители Нацполиции, следственно-оперативная группа полиции Киева, криминалистическая лаборатория, спасатели и взрывотехники. Устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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