Под Харьковом обстреляли автомобиль активиста - фото

Фото: отдел коммуникации полиции Харьковской области

5 ноября на грунтовой дороге возле села Подсреднее Великобурлуцкого района Харьковской области неизвестные обстреляли автомобиль местного активиста. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция еще устанавливает обстоятельства инцидента.

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Фото: отдел коммуникации полиции Харьковской области