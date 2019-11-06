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Под Харьковом обстреляли автомобиль активиста - фото

Под Харьковом обстреляли автомобиль активиста - фото - Фото
Фото: отдел коммуникации полиции Харьковской области
06.11.2019, 06:55

Об инциденте правоохранителям сообщил собственник машины

5 ноября на грунтовой дороге возле села Подсреднее Великобурлуцкого района Харьковской области неизвестные обстреляли автомобиль местного активиста. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция еще устанавливает обстоятельства инцидента.

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Ч

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Фото: отдел коммуникации полиции Харьковской области

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