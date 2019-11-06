Под Харьковом обстреляли автомобиль активиста - фото

5 ноября на грунтовой дороге возле села Подсреднее Великобурлуцкого района Харьковской области неизвестные обстреляли автомобиль местного активиста. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция еще устанавливает обстоятельства инцидента.
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Фото: отдел коммуникации полиции Харьковской области