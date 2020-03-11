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СБУ: В Киеве задержан член террористической организации Исламское государство

СБУ: В Киеве задержан член террористической организации Исламское государство - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
11.03.2020, 18:38

СБУ задержала в Киеве иностранца, который находится в международном розыске за участие в ИГ

СБУ сообщила о задержании в Киеве участника террористической организации Исламское государство, который находится в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, иностранец нелегально прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за участие в ИГ.

Здесь он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению особо тяжких преступлений, сообщили в СБУ.

Иностранца задержали на одной из улиц Киева. Решением суда он помещен под стражу. Начата процедура его экстрадиции.

В ноябре 2019 года в результате совместной операции СБУ, МВД Грузии и Центрального разведывательного управления США в Киевской области был задержан "один из ключевых руководителей" ИГ по прозвищу "Аль Бара Шишани".

Ребрина Вадим
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