В Киевской области на гранате подорвалась девушка: фото

Фото: kv.npu.gov.ua

В Киево-Святошинском районе Киевской области девушка подорвалась на гранате. Об этом сообщает пресс-служба областной областной полиции.

Взрыв произошел в селе Крюковщина. Его услышали жители массива "Европейский город".

Как выяснилось, среди поля на расстоянии десяти метров от жилых домов сдетонировала граната.

Девушка пострадала от разрывов осколков. "Окровавленная она добралась до ближайших многоэтажек и попросила помочь ей", - уточнили в пресс-службе.

Пострадавшую с ранениями в области спины госпитализировали в ближайшую клинику.

По предварительной информации, девушка пыталась закопать гранату в поле.

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

21 июля группа военных в Донбассе подорвалась на мине боевиков.