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30.05.2019, 13:59

В Киевской области ограбили три церкви: фото

В Киевской области ограбили три церкви: фото - Фото
Фото: kv.npu.gov.ua

По данным полиции, злоумышленники проникли в церкви путем взлома замков

В Киевской области за минувшие сутки неизвестные ограбили три церкви.Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

В полицию обратился священнослужитель из Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района, который сообщил, что из церкви ночью воры похитили икону Божьей матери, стоимость которой устанавливается.

В пгт Калита Броварского района из местной церкви также похитили серебряные крестики, пожертвование в виде денежных средств и старинные иконы, датированные XVII и начала XIX cтолетий.

Фото: kv.npu.gov.ua

Третий случай произошел в Вышгороде. Из местной церкви исчезло пять икон, одна из которых датирована концом XIX cтолетием, а остальные началом XX века.

Во всех случаях злоумышленники проникли в церкви путем взлома замков.

Фото: kv.npu.gov.ua

15 марта 2019 года полиция разыскивала группу лиц, совершивших разбойное нападение на ювелирный магазин в Борисполе.

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Теги: полиция, церковь, ограбление
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