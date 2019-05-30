В Киевской области ограбили три церкви: фото

Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области за минувшие сутки неизвестные ограбили три церкви.Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

В полицию обратился священнослужитель из Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района, который сообщил, что из церкви ночью воры похитили икону Божьей матери, стоимость которой устанавливается.

В пгт Калита Броварского района из местной церкви также похитили серебряные крестики, пожертвование в виде денежных средств и старинные иконы, датированные XVII и начала XIX cтолетий.

Фото: kv.npu.gov.ua

Третий случай произошел в Вышгороде. Из местной церкви исчезло пять икон, одна из которых датирована концом XIX cтолетием, а остальные началом XX века.

Во всех случаях злоумышленники проникли в церкви путем взлома замков.

Фото: kv.npu.gov.ua

15 марта 2019 года полиция разыскивала группу лиц, совершивших разбойное нападение на ювелирный магазин в Борисполе.