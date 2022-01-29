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В Киевской области произошло двойное убийство – полиция

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2022, 23:04
В Киевской области произошло двойное убийство – полиция - Фото
Фото: instagram.com/andrii_nebytov

По сообщению полиции Киевской области, убиты супруги. На месте происшествия находится руководство областного управления, сообщает пресс-служба полиции.

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"Резонансное двойное убийство в Киевской области. Погибли супруги. На месте происшествия начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции, другие службы", – сказано в сообщении.

В полиции отметили, что информация уточняется. Детали пообещали предоставить позже.

В Киевской области произошло двойное убийство – полиция

В Киевской области произошло двойное убийство – полиция

В Киевской области произошло двойное убийство – полиция

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Вадим Ребрина
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полиция убийство киевская область
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