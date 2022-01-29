В Киевской области произошло двойное убийство – полиция

По сообщению полиции Киевской области, убиты супруги. На месте происшествия находится руководство областного управления, сообщает пресс-служба полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Резонансное двойное убийство в Киевской области. Погибли супруги. На месте происшествия начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции, другие службы", – сказано в сообщении.

В полиции отметили, что информация уточняется. Детали пообещали предоставить позже.

Читайте также: Убийство на Южмаше. Гвардеец в суде признал вину, его отправили в СИЗО – видео

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.