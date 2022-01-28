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Убийство на Южмаше. Гвардеец в суде признал вину и заявил, что ему "искренне жаль" – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 22:14
Убийство на Южмаше. Гвардеец в суде признал вину и заявил, что ему
Фото: hromadske.ua

Подозреваемый в убийстве пяти человек на заводе Южмаш в Днепре военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук заявил в суде, что ему "искренне жаль" из-за совершенного им поступка, и что он признает свою вину. Соответствующее видео опубликовало hromadske.

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Сегодня суд избирает Рябчуку меру пресечения.

"Ваша честь, мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время, ночь с 26 на 27 число. После задержания мы с прокурором и следователем провели допрос, во время которого до поздней ночи я все рассказал. Мое единственное желание не отправлять меня на гауптвахту, а отправить в СИЗО", – сказал Рябчук.

Как сообщает издание, адвокат подозреваемого пояснил, что "он не хочет возвращаться туда, где над ним издевались".

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Вадим Ребрина
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