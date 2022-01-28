Убийство на Южмаше. Гвардеец в суде признал вину и заявил, что ему "искренне жаль" – видео

Подозреваемый в убийстве пяти человек на заводе Южмаш в Днепре военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук заявил в суде, что ему "искренне жаль" из-за совершенного им поступка, и что он признает свою вину. Соответствующее видео опубликовало hromadske.

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Сегодня суд избирает Рябчуку меру пресечения.

"Ваша честь, мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время, ночь с 26 на 27 число. После задержания мы с прокурором и следователем провели допрос, во время которого до поздней ночи я все рассказал. Мое единственное желание не отправлять меня на гауптвахту, а отправить в СИЗО", – сказал Рябчук.

"Мені щиро шкода тих людей, яким я завдав болю. Я винний і повністю визнаю свою провину", — заявив у своїй промові суду підозрюваний у стрілянині в Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук. Адвокат додав, що "він не хоче повертатися туди, де над ним знущалися pic.twitter.com/Z6BOW03ulZ — hromadske (@HromadskeUA) January 28, 2022

Как сообщает издание, адвокат подозреваемого пояснил, что "он не хочет возвращаться туда, где над ним издевались".

Рано утром 27 января солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял людей на Южмаше и сбежал с оружием.

Погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пятеро людей были ранены, трое из них – в тяжелом состоянии.

Через несколько часов солдата задержали в пригороде Днепра. Ему предъявили подозрение по трем статьям УК. Следствие рассматривает несколько версий трагедии, среди которых и неуставные отношения.Проверяется информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад, и о травле Рябчука другими военнослужащими.

ГБР открыло дело о возможной служебной халатности руководства Нацгвардии.

Командующий Нацгвардии Николай Балан подал в отставку, исполняющим обязанности назначен его заместитель Юрий Лебедь.

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Вадим Ребрина

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