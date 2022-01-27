Убийство на Южмаше. Командующий Нацгвардии подал в отставку

Командующий Национальной гвардии Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днепре, в результате которой погибли пять человек и пять получили ранения. Об этом Балан сообщил на брифинге в Днепре.

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"Учитывая то, что за любые действия, и хорошие, и нехорошие, и плохие, несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом об отставке и увольнении с должности командующего Национальной гвардией", – сказал Балан.

По словам Балана, командир полка, в которой произошла трагедия, его заместитель по работе с личным составом и начальник штаба на время расследования отстранены от исполнения обязанностей.

Как заявил Балан, уже сегодня раненым военнослужащим будет перечислена денежная помощь. Нацгвардия берет на себя расходы на похороны погибших. Семьям погибших будет выплачена компенсация приблизительно 1 млн 800 грн.

Рано утром 27 января солдат-срочник расстрелял людей на Южмаше и сбежал с оружием, появилось видео с моментом стрельбы.

Погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пятеро людей были ранены, трое из них – в тяжелом состоянии.

Через несколько часов солдата задержали в пригороде Днепра.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет кадровых выводов после инцидента в Днепре. ГБР открыло дело о возможной служебной халатности руководства Нацгвардии.

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Наталия Медведева

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