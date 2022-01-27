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Убийство на Южмаше. Командующий Нацгвардии подал в отставку

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 17:02
Убийство на Южмаше. Командующий Нацгвардии подал в отставку - Фото
Николай Балан (Скриншот видео)

Командующий Национальной гвардии Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днепре, в результате которой погибли пять человек и пять получили ранения. Об этом Балан сообщил на брифинге в Днепре.

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"Учитывая то, что за любые действия, и хорошие, и нехорошие, и плохие, несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом об отставке и увольнении с должности командующего Национальной гвардией", – сказал Балан.

По словам Балана, командир полка, в которой произошла трагедия, его заместитель по работе с личным составом и начальник штаба  на время расследования отстранены от исполнения обязанностей.

Как заявил Балан, уже сегодня раненым военнослужащим будет перечислена денежная помощь. Нацгвардия берет на себя расходы на похороны погибших. Семьям погибших будет выплачена компенсация приблизительно 1 млн 800 грн.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет кадровых выводов после инцидента в Днепре. ГБР открыло дело о возможной служебной халатности руководства Нацгвардии.

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Наталия Медведева
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