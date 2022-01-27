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Убийство пяти человек в Днепре: стрелку Рябчуку объявили о подозрении по трем статьям

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 17:33
Убийство пяти человек в Днепре: стрелку Рябчуку объявили о подозрении по трем статьям - Фото
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Срочнику Артемию Рябчуку, который утром 27 января расстрелял караул Нацгвардии и сбежал с оружием, объявили о подозрении по трем статьям. Об этом на брифинге сообщила советник по коммуникациям Госбюро расследований Татьяна Сапьян.

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Рябчук подозревается по трем статьям:

– ст. 115, умышленное убийство;
– ст. 408, дезертирство;
– ст. 410, похищение, присвоение и вымогательство военнослужащим оружия и боеприпасов.

Следствие рассматривает несколько версий трагедии, среди которых и неуставные отношения. Сапьян сообщила, что уже проверяется информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад, и о травле Рябчука другими военнослужащими.

Представительница ГБР сообщила, что уже допрошен один из раненых. Также были проведены следственные действия, чтобы установить, не был ли подозреваемый в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. На ближайшее время также запланирована экспертиза для проверки психического состояния Рябчука.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет кадровых выводов после инцидента в Днепре. ГБР открыло дело о возможной служебной халатности руководства Нацгвардии.

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Оксана Житнюк
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