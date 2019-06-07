В Кракове задержали украинца, разыскиваемого через Интерпол

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Сотрудники пограничного поста в краковском аэропорту задержали гражданина Украины, разыскиваемого Интерполом за деятельность в организованной преступной группе в его стране. Об этом сообщает Polsatnews.

Как сообщила 7 июня Юстина Дроздо из Департамента пограничной охраны Карпат, украинец был задержан во время прохождения паспортного контроля пассажиров самолета, который вылетел в Краков из Киева.

Задержанного передали в распоряжение штаба районной полиции в Кракове.

"После проведения необходимых проверок было установлено, что гражданин Украины подозревается в участии в организованной преступной группе, занимающейся на территории Украины контрабандой оборудования, которое может быть использовано для производства оружия", - пояснила сотрудник погранслужбы.

Отмечаентся, что за это преступление предусмотрено до 12 лет тюрьмы.

20 апреля на пограничном контроле в аэропорту Борисполь задержали гражданина России, который находился в международном розыске за мошенничество.