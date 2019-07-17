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17.07.2019, 16:35

В Краматорске умер наблюдатель ОБСЕ

В Краматорске умер наблюдатель ОБСЕ - Фото
Фото - www.facebook.com/osce.org/

Умерший наблюдатель ОБСЕ Чеслав Концкий был из Польши

В Краматорске скончался наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Чеслав Концкий. Об этом сообщает посольство Польши в Украине в Twitter.

"С глубоким сожалением мы приняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске господина Чеслава Концкого. Посольство республики Польша в Украине выражает слова глубокой скорби родным и близким умершего, а также сотрудникам миссии СММ ОБСЕ", - заявили в посольстве. 

Слова сожаления семье умершего, его друзьям и коллегам также выразил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

Ранее ЦИК не пустила на выборы 17 наблюдателей ОБСЕ из-за российского гражданства. 

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Теги: польша, смм обсе, чеслав концкий
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