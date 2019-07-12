ЦИК не пустила на выборы представителей ОБСЕ

Иллюстративное фото (ЕРА)

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России. Такое решение ЦИК приняла на заседании сегодня, 12 июля, передает пресс-служба комиссии.

Согласно закону Украины об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета на временно оккупированных территориях, граждане РФ не могут быть наблюдателями на будущих досрочных парламентских выборах.

ЦИК также сообщает, что в целом на сегодняшний день зарегистрированы 1413 наблюдателей – от иностранных государств и международных организаций.

Досрочные парламентские выборы пройдут 21 июля.



11 июля ЦИК показала готовые избирательные бюллетени на досрочные парламентские выборы, а также процесс их производства.





