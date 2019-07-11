Выборы. ЦИК показала длинные и разноцветные бюллетени: фото

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия сегодня, 11 июля, показала готовые избирательные бюллетени на досрочные парламентские выборы, а также процесс их производства.

27 июня ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Сообщалось, что текст бюллетеня печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200х 600 мм голубовато-серого цвета с двухцветным водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерных элементов.

Для бюллетеней используются защитные краски с флуоресценцией.

7 июля стало известно, что Министерство экономического развития и торговли прислушалось к ЦИК и издало указ, который обеспечит ЦИК возможность вовремя напечатать бюллетени для парламентских выборов.

Досрочные парламентские выборы пройдут 21 июля.

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