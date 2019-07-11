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11.07.2019, 15:59

Выборы. Стало известно, как будут обнародовать данные экзит-пола

Выборы. Стало известно, как будут обнародовать данные экзит-пола - Фото
Выборы (фото - ЕРА)

Национальный экзит-пол проведут три социологические организации

На выборах в Раду 21 июля фонд Демократические инициативы, Центр Разумкова и КМИС проведут национальный экзит-пол на выходе с избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба Демократических инициатив.

Обнародование результатов экзит-пола состоится 21 июля по следующему плану:

14:00 – пресс-конференция, посвященная текущей отчетности о ходе процесса опроса, вероятным проблемам и сложностям, которые могут возникнуть у интервьюеров во время сбора данных.

19:45 – пресс-конференция, на которой огласят результаты опроса (по состоянию на 18:00).

22:00 – пресс-конференция, на которой обнародуют обновленные данные (по состоянию на 20:00).

Ранее в ЦИК рассказали о длине бюллетеней и числе конкурентов в округах.

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Теги: выборы, экзит-пол
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