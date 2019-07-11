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11.07.2019, 11:55

В ЦИК рассказали о подготовке к выборам в одномандатных округах

В ЦИК рассказали о подготовке к выборам в одномандатных округах - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По одномандатным округам на одно кресло в парламенте на досрочных выборах претендуют от пяти до 46 человек, сообщил замглавы ЦИК

По одномандатным округам на одно кресло в Раде претендуют от пяти до 46 человек, длина бюллетеней будет от 20 до 80 см. Об этом сегодня на брифинге рассказал замглавы ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, бюллетени в многомандатном избирательном кодексе будут длиной 60 см, размер бюллетеней в одномандатных округах зависит от количества кандидатов и составляет от 20 до 80 см длиной. Он напомнил, что количество партий в бюллетене по многомандатому округу - 22. По одномандатным округам меньше всего кандидатов на 188-м округе в Хмельницком - там на кресло депутата претендуют пять человек, наибольшее - в одесском округе N133, с него в Раду хотят попасть 46 претендентов.

Радченко сообщил, что ЦИК зарезервировал для печати 63,46 млн бюллетеней, на сегодня на полиграфкомбинат передан заказ на изготовление 60,4 млн, из них 30,4 млн - по многомандатному и иностранному округам, еще почти 30 млн - для одномандатных округов.

По его словам, на подготовку и проведение выборов выделено 1,95 млрд грн, из них более 1,3 млрд грн - на деятельность избирательных комиссий. Стоимость печати одного бюллетеня составила 4 грн 20 коп для многомандатного округа, в одномандатных округах от 2,28 до 4,68 коп.

Глава полиграфкомбината Украина Юрий Онищенко добавил, что уже напечатано 26 млн бюллетеней по одномандатным округам и 27 млн по многомандатному, 469 тыс по иностранному - всего 53,5 млн бюллетеней, что составляет 84% от необходимого количества.

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Теги: верховная рада, выборы, цик
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