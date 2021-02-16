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В Кременчуге патрульные поймали за ноги пытавшегося спрыгнуть с 7 этажа человека – видео

16.02.2021, 21:46
В Кременчуге патрульные поймали за ноги пытавшегося спрыгнуть с 7 этажа человека – видео - Фото
Скриншот из видео Нацполиции

В Кременчуге патрульные полицейские спасли человека, который попытался спрыгнуть с седьмого этажа – его поймали за ноги. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, инспекторы Максим Сучков и Дмитрий Пличко прибыли на вызов о домашнем насилии. Позвонившая в полицию сообщила, что сожитель ругается и оскорбляет ее.

По информации правоохранителей, прибыв на место, инспекторы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно, а затем внезапно выбежал на балкон и попытался спрыгнуть.

Как сообщается, патрульный Сучков успел почти на лету схватить человека за ноги и вытащил его в безопасное место. Инспектор Пличко в это время страховал их обоих.

Правоохранители передали мужчину врачам, его госпитализировали в специализированное медучреждение.

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Наталия Медведева
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кременчуг полиция самоубийство
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