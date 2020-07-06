В Кривом Роге масштабная спецоперация: 40 обысков, 10 задержанных - фото, видео

Полиция проводит масштабную спецоперацию по разоблачению наркоторговли в Кривом Роге

В Кривом Роге полицейские задержали местных жителей, которых подозревают в причастности к преступной группировке за изготовление и сбыт наркотиков в городе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным следствия, семь местных жителей: четверо мужчин и трое женщин в возрасте от 20 до 53 лет, путем закладок и через интернет сбывали наркотики по всему городу. Предварительно установлено, что ежемесячно незаконная прибыль составляла около 1,5 млн грн.

В течение суток 4 июля полицейские провели в общей сложности более 40 обысков и задержали 10 человек.

При обысках изъяли наркосодержащие лекарственные препараты, метамфетамин, каннабис, опий, травматический пистолет, патроны, технику и деньги.

На данный момент шести задержанным, которые по данным следствия изготавливали и сбывали наркотические вещества, избрана мера пресечения содержание под стражей, еще один подозреваемый - под круглосуточным домашним арестом. Четверо из задержанных ранее были судимы за совершение аналогичных преступлений.

Нацполиция также сообщает, что 4 июля в одной из аптек в Металлургическом районе во время обыска изъяли 2000 таблеток, 20 ампул, в состав которых входит псевдоэфедрин и почти 22 000 гривень, полученных от незаконной продажи препаратов. Задержана 50-летня женщина.

В этот же день правоохранители Терновского отделения полиции провели ряд обысков в домах горожан, подозреваемых в сбыте наркотиков. "Полицейские изъяли каннабис, порошкообразное вещество похожее на метамфетамин, патроны, мобильные телефоны и деньги. 40 и 57-летние наркосбытчики задержаны", - отметили в полиции.

Отмечается, что спецоперация с участием спецподразделения КОРД, полка полиции особого назначения, Нацгвардии продолжается.

2 марта в Киеве полиция провела спецоперацию: изъяли наркотиков на 110 млн грн.

Наталия Софиенко

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