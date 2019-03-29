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29.03.2019, 21:16

В Кривом Роге суд вынес приговор за нападение на журналиста

В Кривом Роге суд вынес приговор за нападение на журналиста - Фото
Фото: depositphotos.com

Виновного приговорили в общественным работам, штрафу и возмещению морального ущерба

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Саксаганский районный суд Кривого Рога Днепропетровской области признал виновным в препятствовании журналистской деятельности экс-чиновника КП Скоростной трамвай Юрия Островского, причастного к инциденту с журналистом информационного портала Первый Криворожский Николаем Чирвой на территории коммунального предприятия. Об этом сообщает Радио Свобода.

По решению суда, бывшего чиновника признали виновным в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и нанесении легких телесных повреждений.

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Экс-чиновника приговорили к 200 часам общественных работ и выплате штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн). Кроме того, его обязали возместить журналисту 5000 гривень морального ущерба.

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18 июля 2018 года в Кривом Роге на территории коммунального предприятия Скоростной трамвай произошло нападение на фотокорреспондента информационного портала Первый Криворожский Николая Чирву, когда тот пытался собрать информацию о жестоком обращении с бездомными собаками на территории КП.

К инциденту причастен работник предприятия, который представился как заместитель начальника охраны. По данным очевидцев, он допустил грубые высказывания, использовав слово "хохлы", и ударил журналиста в лицо. Полиция сначала открыла уголовное производство по статье "легкие телесные повреждения", а затем переквалифицировала его на "угрозы журналисту".

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Теги: кривой рог, сми, нападение на журналистов
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