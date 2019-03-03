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03.03.2019, 13:11

В Крыму задержали архиепископа Климента

В Крыму задержали архиепископа Климента - Фото
Архиепископ Климент (фото - Радио Свобода)

Священнослужителя сняли прямо с автобуса и увезли в отделении полиции

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Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента задержали и увезли в райотделение полиции Симферополя. Об этом в Facebook сообщил директор Национального газетно-журнального издательства Андрей Щекун.

Архиепископ сегодня должен был выехать на встречу с украинским пленным Павлом Грибом в Ростов-на-Дону. Его, по данным Щекуна, сняли с автобуса.

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Сейчас архиепископ находится в центральном отделении полиции.

В августе прошлого года архиепископу Клименту оккупанты отказали в помиловании украинского пленного, режиссера Олега Сенцова.

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Теги: Климент, Крым, задержание, архиепископ
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