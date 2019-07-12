В лагере Одесской области массово отравились дети

Капельница (фото - pixabay.com)

В пгт Сергеевка Одесской области в лагере отравились 46 детей. Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

В лагере Медик-2 отдыхали 226 детей от семи до 14 лет. Из них госпитализированы 46.

32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, 14 из которых трое контактных - в инфекционном отделении центральной районной больницы Шабо.

Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит. Состояние детей легкой и средней тяжести.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с обследованием данного объекта и инспекцией заведения по соблюдению требований в области безопасности пищевых продуктов с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований.

18 июня в Луганской области 18 июня массово отравились 22 ребенка.