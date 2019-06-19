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19.06.2019, 07:50

В Луганской области массово отравились дети

В Луганской области массово отравились дети - Фото
Капельница (фото - unsplash.com)

Госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере

В Луганской области 18 июня массово отравились 15 детей. Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, полиция выясняет обстоятельства и причины попадания в инфекционное отделение 18 человек, из которых 15 детей. Все они находятся в больнице Рубежного.

По предварительной информации все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное. Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельств и причины заболевания.

Все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

17 июня 2019 года в Каменке-Бузской произошло массовое пищевое отравление, по предварительным данным – из-за еды в одном из кафе.

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Теги: отравление, дети, озеро, татьяна погукай
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