В Луганской области массово отравились дети

Капельница (фото - unsplash.com)

В Луганской области 18 июня массово отравились 15 детей. Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, полиция выясняет обстоятельства и причины попадания в инфекционное отделение 18 человек, из которых 15 детей. Все они находятся в больнице Рубежного.

По предварительной информации все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное. Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельств и причины заболевания.

Все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

17 июня 2019 года в Каменке-Бузской произошло массовое пищевое отравление, по предварительным данным – из-за еды в одном из кафе.