Во Львовской области – массовое отравление: начато расследование

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В Каменке-Бузской произошло массовое пищевое отравление, по предварительным данным – из-за еды в одном из кафе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

В медицинские учреждения поселка и Львова обратились более 10 человек в возрасте от 14 до 45 лет. Медики диагностировали у них пищевую интоксикацию средней степени тяжести. Установлено, что они ели в одном и том же местном кафе.

Назначена экспертиза. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 – нарушения санитарных норм и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отправлений.

Наказание, предусмотренное статьей – до трех лет лишения свободы.

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