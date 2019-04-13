В Лисичанске на заводе прогремел взрыв, погибла женщина

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Сегодня около 4 часов утра на Лисичанском желатиновом заводе прогремел взрыв, погибла работница предприятия. Пресс-служба прокуратуры сообщает, что взяла расследование этого происшествия под свой контроль.

"Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло гибель человека)", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Сотрудники ведомства вместе с другими правоохранителями продолжают осмотр места происшествия. Причины взрыва будут установлены после проведения судебных экспертиз.

Сегодня днем также произошел взрыв возле посольства России в Киеве.