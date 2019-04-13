Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.04.2019, 13:55

В Лисичанске на заводе прогремел взрыв, погибла женщина

В Лисичанске на заводе прогремел взрыв, погибла женщина - Фото
Фото: depositphotos.com

Рано утром на Лисичанском желатиновом заводе прогремел взрыв, сообщает прокуратура области

Реклама
Реклама

Сегодня около 4 часов утра на Лисичанском желатиновом заводе прогремел взрыв, погибла работница предприятия. Пресс-служба прокуратуры сообщает, что взяла расследование этого происшествия под свой контроль.

"Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло гибель человека)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Реклама

Сотрудники ведомства вместе с другими правоохранителями продолжают осмотр места происшествия. Причины взрыва будут установлены после проведения судебных экспертиз.

Сегодня днем также произошел взрыв возле посольства России в Киеве.

Отправить:
Распечатать:
Теги: взрыв, гпу, происшествие, Лисичанский желатиновый завод
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 