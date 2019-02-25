В Макеевке подорвали "командира подразделения МВД" боевиков - СМИ

Фото: сайты боевиков

Во временно оккупированной Макеевке неизвестные взорвали автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Сейчас, по информации сайтов боевиков, он находится в больнице в стабильном состоянии.

В то же время, по данным источников некоторых СМИ, целью покушения был "командир подразделения МВД ДНР".

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Боевики уже назвали взрыв "украинской диверсией".

Они опубликовали фото с места происшествия.

Сегодня, 25 февраля возле входа в селекционно-генетический институт на Овидиопольской дороге в Одессе в результате взрыва погиб мужчина.