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25.02.2019, 14:54

В Макеевке подорвали "командира подразделения МВД" боевиков - СМИ

В Макеевке подорвали "командира подразделения МВД" боевиков - СМИ - Фото
Фото: сайты боевиков

Боевики уже назвали взрыв "украинской диверсией"

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Во временно оккупированной Макеевке неизвестные взорвали автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Сейчас, по информации сайтов боевиков, он находится в больнице в стабильном состоянии.

В то же время, по данным источников некоторых СМИ, целью покушения был "командир подразделения МВД ДНР".

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Боевики уже назвали взрыв "украинской диверсией".

Они опубликовали фото с места происшествия.

Сегодня, 25 февраля возле входа в селекционно-генетический институт на Овидиопольской дороге в Одессе в результате взрыва погиб мужчина.

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Теги: боевики, Донбасс, взрыв, днр, диверсия
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