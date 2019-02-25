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25.02.2019, 14:49

В Одессе из-за взрыва гранаты погиб мужчина

В Одессе из-за взрыва гранаты погиб мужчина - Фото
Фото: dumskaya.net

Полиция устанавливает личность и обстоятельства смерти мужчины

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25 февраля возле входа в селекционно-генетический институт на Овидиопольской дороге в Одессе в результате взрыва погиб мужчина. Об этом сообщает Думская.

По предварительной информации, он подорвался на гранате.

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Полиция устанавливает личность и обстоятельства смерти мужчины. Обнаруженные на теле повреждения характерны для тех, которые возникают в результате взрыва.

Предварительная причина смерти — несчастный случай в результате неосторожного обращения с гранатой. При осмотре с места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты.  

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

12 февраля 2019 года в Ровно под дверью частного дома ночью произошел взрыв. 

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Теги: взрыв, граната, одесса
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