В Мариуполе будут судить 17-летнего местного жителя, который сжег флаг Украины

В Мариуполе направили в суд дело 17-летнего местного жителя, который сжег государственный флаг. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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Несовершеннолетний житель Мариуполя обвиняется в надругательстве над государственным символом (ч. 1 ст. 338 УК). Преступление по этой статье наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Досудебным расследованием установлено, что 7 августа 2021 года он в кустах неподалеку от общеобразовательной школы нашел флаг Украины и поджег его. Он снял это на камеру мобильного телефона и выложил фото в одну из социальных сетей.

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Вадим Ребрина

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