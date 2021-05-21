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В киевском парке вандал разорвал флаг Украины. Его нашли: "светит" три года тюрьмы – видео видео

21.05.2021, 09:22
Скриншот из видеозаписи
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Идентифицирован мужчина, который в среду разорвал в Центральном парке культуры и отдыха в Киеве украинский флаг. Ему сообщено о подозрении по статье о публичном надругательстве над государственным флагом, пишет пресс-служба столичной прокуратуры.

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В полиции выяснили, что на видео с камеры наблюдения – уроженец Херсона.

Под вечер 19 мая он подошел к фасаду здания дирекции молодежного павильона "Киевская роза" по ул. Грушевского, ухватился за флаг, повис на нем, разорвал ткань и сломал флагшток.

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Ему грозит штраф 1000-4000 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 68 000 грн, – ред.) или арест на срок до полугода, или до трех лет тюрьмы.

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Евгений Пилипенко
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