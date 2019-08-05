Житель Кривого Рога сел на три года за надругательство над флагом

Суд (фото - pixabay.com)

В Кривом Роге задержали мужчину, осужденного в 2017 году за надругательство над флагом Украины. Он скрывался от судебных органов после вынесения приговора, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Там рассказали, что в сентябре 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сорвал государственный флаг, который висел на балконе многоквартирного дома, и бросил на землю.

Он был приговорен судом к трем годам лишения свободы, однако пустился в бега и стал скрываться от судебных органов.

3 августа осужденного задержали и направили в места лишения свободы для отбывания наказания.

Украинке грозит до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на этот же срок с конфискацией имущества за продажу коммунистической символики на OLX.