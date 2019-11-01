Одесская область. Вандал сорвал флаг Украины и вытер ноги: видео

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Инцидент произошел в ночь на 1 ноября

Сегодня ночью в селе Ильинка Одесской области неизвестный молодой человек сорвал украинский флаг со столба возле дома культуры и вытер об него ноги. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Полиция установила, что к преступлению причастен 23-летний местный житель. "В разговоре с правоохранителями парень попытался оправдать свои действия водкой, которой взял в компании товарищей", - отметили в пресс-службе.

Фото: od.npu.gov.ua

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса. Предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

  • 5 августа сообщалось, что житель Кривого Рога сел на три года за надругательство над флагом.
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Теги: вандал, одесса, флаг украины
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