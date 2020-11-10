Молодежь срезала и осквернила флаг ЕС у мэрии Одессы: им грозит штраф или тюрьма – видео

В Одессе возле здания горсовета группа молодых людей срезала и осквернила флаг Европейского союза, открыто уголовное дело по статье о публичном надругательстве над иностранным флагом. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на местные власти и полицию.

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На кадрах, которое опубликовало издание, видно, что молодые люди топтались по флагу, танцевали на нем и перечеркнули полотнище. Также они фотографировали флаг, показывая в объектив средний палец.

В мэрии рассказали, что инцидент произошел утром 9 ноября, также был снят флаг ЕС у Потемкинской лестницы. По словам спикера Натальи Мальцевой, эта же группа неустановленных активистов пыталась снять флаг и у здания облгосадминистрации.

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В ОГА информацию подтвердили, заявив, что это случилось 8 ноября, но нарушение тогда прекратили нацгвардейцы, которые вызвали полицию.

В полиции заявили, что сначала открыли дело по статье о краже имущества, однако после появления видео в соцсетях переквалифицировали на публичное надругательство над иностранным флагом (ч. 2 ст. 238). Санкция статьи – штраф до 50 нмдг (850 грн), арест до шести месяцев или лишение свободы до двух лет.

Радио Свобода пишет, что видео якобы опубликовала консервативная организация Традиция и порядок. LIGA.net не нашла этого видео на страницах в соцсетях или сайте организации, однако инцидент прокомментировал глава одесской ячейки Илья Попков на другом ресурсе организации – Conservator Journal.

Он считает неуместным нахождение символики ЕС рядом с национальными флагами на госучреждениях. Попков также обвинил "глобалистов" в "попытке разрушить страну" с помощью экономики ("шантажируют целого президента кредитом, чтобы получить доступ к украинской земле") и через "агентов влияния". Инцидент он назвал "акцией солидарности" с Киевом, где, по его словам, их активисты "защищают Конституционный суд и Основной Закон".

22 октября полиция открыла уголовное дело за осквернение мемориала героям Небесной сотни в Киеве. На следующий день был задержан 21-летний подозреваемый. Позже его отчислили из Университета телекоммуникаций.

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