Крупнейший вандализм в истории Германии. В музеях Берлина испортили более 70 экспонатов

По одной из версий, вандалы якобы являются сторонниками теории заговора, которая считает берлинский Пергамский музей "центром мирового сатанизма"

В Пергамском музее, Старой Национальной галерее и Новом музее Берлина были подвергнуты вандализму более 70 произведений искусства и древних артефактов. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на полицию немецкой столицы и Фонд прусского культурного наследия.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Издание сообщает, что в результате нападения оказались повреждены египетские саркофаги, каменные скульптуры и картины XIX века - преступники облили их неизвестной маслянистой жидкостью, которая оставила видимые пятна.

Нападения на музеи произошли еще 3 октября, однако они скрывались полицией более двух недель, отмечает источник. По мнению Die Zeit, нападения на музем стали крупнейшими актами вандализма в истории послевоенной Германии.

По одной из версий немецкого СМИ, вандалы якобы являются сторонниками теории заговора, которая считает берлинский Пергамский музей "центром мирового сатанизма" – там находится алтарь, изображающий битву греческих богов с гигантами.

Die Zeit пишет, что один из немецких адептов конспирологического движения QAnon, а также "COVID-диссидент" Аттила Хильдман утверждал, что канцлер Германии Ангела Меркель использует алтарь, чтобы "приносить людей в жертву".

Отмечается, что позже Хильдман разместил у себя статью издания Deutschlandfunk, рассказывающую о нападении, со словами "Факт! Это трон сатаны". На его канал подписаны более 100 тысяч человек.

15 октября в Свалявском мемориальном парке под Мукачево произошел акт вандализма: неизвестные сорвали и осквернили панно с задней стороны Стены плача с надписями на трех языках – украинском, венгерском и немецком.

Читайте также: В ЕС сообщают о 140 актах вандализма против 5G-вышек – призывают бороться с дезинформацией

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.