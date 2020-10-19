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В ЕС сообщают о 140 актах вандализма против 5G-вышек – призывают бороться с дезинформацией

19.10.2020, 13:49
В ЕС сообщают о 140 актах вандализма против 5G-вышек – призывают бороться с дезинформацией - Фото
Шапочка из фольги (Фото: ЕРА)

Страны-подписанты отмечают, что растущая волна дезинформации "об электромагнитных полях и 5G" представляет угрозу для экономики государств-членов ЕС

Сегодня Польша вместе с 14 другими странами Европейского союза направила руководству ЕС предложение о разработке стратегии противодействия дезинформации, связанной с "электромагнитными полями и негативным воздействием 5G-вышек". Об этом сообщает издание Euractiv

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В письме отмечается, что в период с января по июнь телекоммуникационные сети 5G атаковали около 140 раз по всей территории Евросоюза. 

По мнению авторов обращения, растущая волна дезинформации "об электромагнитных полях и 5G" представляет угрозу для экономики государств-членов Евросоюза, а также мешает руководству объединенной Европы выполнить планы по внедрению 5G-сетей. 

Письмо подписали Австрия, Португалия, Люксембург, Чехия, Финляндия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Болгария, Хорватия, Греция и Кипр. Оно адресовано вице-президентам Еврокомиссии Маргарет Вестагер и Вере Юровой, а также еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону.

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Станислав Стороженко
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