В ЕС сообщают о 140 актах вандализма против 5G-вышек – призывают бороться с дезинформацией

Страны-подписанты отмечают, что растущая волна дезинформации "об электромагнитных полях и 5G" представляет угрозу для экономики государств-членов ЕС

Сегодня Польша вместе с 14 другими странами Европейского союза направила руководству ЕС предложение о разработке стратегии противодействия дезинформации, связанной с "электромагнитными полями и негативным воздействием 5G-вышек". Об этом сообщает издание Euractiv.

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В письме отмечается, что в период с января по июнь телекоммуникационные сети 5G атаковали около 140 раз по всей территории Евросоюза.

По мнению авторов обращения, растущая волна дезинформации "об электромагнитных полях и 5G" представляет угрозу для экономики государств-членов Евросоюза, а также мешает руководству объединенной Европы выполнить планы по внедрению 5G-сетей.

Письмо подписали Австрия, Португалия, Люксембург, Чехия, Финляндия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Болгария, Хорватия, Греция и Кипр. Оно адресовано вице-президентам Еврокомиссии Маргарет Вестагер и Вере Юровой, а также еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону.

В апреле этого года в Великобритании неизвестные подожгли вышки 5G из-за появления в соцсетях фейков о якобы распространении через них коронавируса.

В 2019 году австралийские операторы сотовой связи заявили, что излучение сетей 5G имеет такую же мощность, как и у некоторых бытовых приборов.

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Станислав Стороженко

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