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В Британии подожгли вышки 5G из-за фейков о распространении ими коронавируса

В Британии подожгли вышки 5G из-за фейков о распространении ими коронавируса - Фото
Фото: depositphotos.com
06.04.2020, 14:10

Не все вышки, которые подожгли в Британии из-за фейков о коронавирусе, раздавали сигнал для 5G

В Великобритании неизвестные подожгли вышки 5G из-за распространения в соцсетях фейков о якобы распространении через них коронавируса. Об этом сообщает BBC.

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Полиция уже начала расследование этого инцидента. The Verge со ссылкой на представителя Vodafone UK сообщает, что не все пострадавшие вышки раздают сигнал для 5G. Например, вышка, которую подожгли в Бирмингеме, обеспечивала связь 2G, 3G и 4G.

В правительстве Великобритании называют конспирологическую теорию о связи между 5G и коронавирусом "опасной чепухой". 

По данным аналитиков из организации Full Fact, есть две теории заговора на эту тему: одни предполагает, что 5G подавляет иммунную систему, другие утверждают, что вирус каким-то образом распространяются через радиоволны. Обе теории ложны.

  • На утро 6 апреля во всем мире было зафиксировано 1,27 млн заболевших COVID-19.
  • С сегодняшнего дня в стране начинают действовать усиленные меры карантина, введенные Кабмином.
  • По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев заболевания COVID-19.

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Владислав Сердюк
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