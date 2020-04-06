В Британии подожгли вышки 5G из-за фейков о распространении ими коронавируса

Фото: depositphotos.com

В Великобритании неизвестные подожгли вышки 5G из-за распространения в соцсетях фейков о якобы распространении через них коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Полиция уже начала расследование этого инцидента. The Verge со ссылкой на представителя Vodafone UK сообщает, что не все пострадавшие вышки раздают сигнал для 5G. Например, вышка, которую подожгли в Бирмингеме, обеспечивала связь 2G, 3G и 4G.

В правительстве Великобритании называют конспирологическую теорию о связи между 5G и коронавирусом "опасной чепухой".

По данным аналитиков из организации Full Fact, есть две теории заговора на эту тему: одни предполагает, что 5G подавляет иммунную систему, другие утверждают, что вирус каким-то образом распространяются через радиоволны. Обе теории ложны.

На утро 6 апреля во всем мире было зафиксировано 1,27 млн заболевших COVID-19.

С сегодняшнего дня в стране начинают действовать усиленные меры карантина, введенные Кабмином.

По данным Центра общественного здоровья, на 9:00 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев заболевания COVID-19.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE