В Сваляве осквернили Стену плача венгров. В МИД назвали вандализм провокацией

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Свалявском мемориальном парке под Мукачево произошел акт вандализма: неизвестные сорвали и осквернили панно с задней стороны Стены плача с надписями на трех языках - украинском, венгерском и немецком. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает это провокацией для дестабилизации венгерско-украинских отношений, о чем написал в Facebook.

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"Кто-то хочет помешать нам в преодолении споров с Венгрией. Убежден, виновных найдут и накажут, как это было с поджигателями Венгерского дома в Ужгороде", - пишет он.

Глава МИД подчеркнул: несмотря на все провокации, Украина и Венгрия "способны найти взаимоприемлемые решения для урегулирования спорных вопросов", причем без того, чтобы "пересекать красные линий одной из сторон".

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О вандализме еще 13 июня сообщил у себя в Facebook секретарь совета парка Дьордь Дупка. Он считает, что "это могли совершить венгерские ненавистники" и "кому-то или заказчику не понравилась описанная там правда". По его словам, этим поступком кто-то "хочет разобщить национальности, живущие в мире" в регионе.

Фото: Facebook/Dupka György

Дупка сообщил, что на панно представлено интернирование венгров и немцев в сталинские лагеря, совершенное НКВД осенью 1944-го на основании указа №0036 военного совета 4-го Украинского фронта. Также, с его слов, на Стене плача изображено "обезглавливание закарпатской интеллигенции и священников исторических церквей, когда к рабству в ГУЛАГе осудили тысячи людей".

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