НАТО солидарно с Венгрией по украинскому закону об образовании

Роуз Гетемюллер (фото - flickr.com/photos/us-mission)

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер выразила солидарность с позицией Венгрии относительно принятия Украины языковых поправок к закону об образовании, принятых два года назад. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

"Союзники солидарны с Венгрией, когда речь идет об украинском закон об образовании. В Брюссельской декларации и в оценке годовой программы Украины все союзники призывают ее полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии", - заявила Гетемюллер во время визита в Будапешт, где она встретилась с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто и министром обороны страны Тибором Бенко.

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В то же время она поблагодарила Венгрию за ее поддержку Украины в условиях войны с Россией, в частности - за реверс газа, гуманитарную помощь и лечение раненых солдат. Гетемюллер подчеркнула, что встречи комиссии Украина-НАТО - центральная составляющая поддержки альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины".

22 февраля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал украинский закон об образовании полуфашистским, добавив, что Венгрия по-прежнему ожидает от Украины внесения в него изменений. В МИД Украины назвали недопустимыми заявления главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша об украинском законе об образовании и отметили, что закон об образовании прошел экспертизу Венецианской комиссии.