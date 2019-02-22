Украина ответила на заявление Венгрии о полуфашистском законе

МИД (фото - Евгений ПилипенкоLIGA.net) 2

В МИД Украины назвали недопустимыми заявления главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша об украинском законе об образовании. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД.

Там подчеркнули, что Киев ожидает уважения к своему представителю, который ведет диалог с Будапештом.

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В МИД отметили, что ни украинское правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией.

Также в министерстве обратили внимание, что закон об образовании, подвергшийся критике со стороны Венгрии, прошел экспертизу Венецианской комиссии.

"Считаем недопустимыми дальнейшие требования по изменению принятого законодательства, манипулирование такими эпитетами как "полуфашистский закон", как и фактами относительно его содержания", - сказано в сообщении.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал украинский закон об образовании полуфашистским, добавив, что Венгрия по-прежнему ожидает от Украины внесения в него изменений.