Пристайко рассказал о сути претензий Венгрии к Украине

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина выполнила шесть из семи рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании, из-за которых Венгрия блокирует сотрудничество Украина-НАТО, заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"На момент приезда в Украину у них (Североатлантического союза - ред.) было готовое совместное заявление, которое было результатом сложных переговоров между всеми 29 членами... Это заявление как готовый продукт было предложено Украине... Никакой блокировки консенсуса по формировке документа не было, ни от Украины, ни от венгров", - отметил он.

Однако накануне визита делегации Венгрия заблокировала резолюцию, и, по словам Пристайко, "не все было понятно даже нам в заявлениях Сийярто (главы МИД Венгрии - ред.) о том, что они заблокировали за день, потом сняли блокаду, потому что что-то было учтено".

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Камнем преткновения стал пункт о защите прав нацменьшинств. Глава МИД отметил, что Украина неоднократно поясняла, что будет защищать нацменьшинства путем выполнения рекомендаций Венецианской комиссии. По словам Пристайко, Украина выполнила шесть из семи рекомендаций, последняя касается частных школ. "Каким образом они выводятся или как на них распространяется действие закона - это сейчас определяется в новом законе о среднем образовании, наши коллеги из Минобразования над этим работают, думаю, эти изменения будут поддержаны парламентом", - сказал он.

По словам Пристайко, с принятием этого закона вопросы, которые у венгерской стороны были к Украине, должны быть сняты. "Я хочу видеть, что с момента принятия этого закона венгерский министр так же скажет, что мы благодарим Украину за выполнение всех рекомендаций, вопрос снят, деятельность НАТО разблокирована", - сказал он и подчеркнул, что не все страны, включая Венгрию, выполняют рекомендации Венецианской комиссии.