Венгрия сняла вето с заявления послов НАТО по Украине

Петер Сийярто (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Венгрия сняла вето с принятия заявления комиссии Украина-НАТО. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил венгерскому государственному агентству MTI, сообщает Европейская правда.

По словам Сийярто, в последний момент венгерские предложения к документу были учтены.

Ранее Венгрия заблокировала заявление, требуя внести в него поправки о том, что Украина должна выполнять свои обязанности по отношению к национальным меньшинствам в соответствии с международным правом.

Принятое заявление, опубликованное на сайте НАТО, содержит призыв к Украине полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании.

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