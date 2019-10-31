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Венгрия сняла вето с заявления послов НАТО по Украине

Венгрия сняла вето с заявления послов НАТО по Украине - Фото
Петер Сийярто (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
31.10.2019, 15:30

Петер Сийярто заявил, что венгерские предложения учли в последний момент

Венгрия сняла вето с принятия заявления комиссии Украина-НАТО. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил венгерскому государственному агентству MTI, сообщает Европейская правда.

По словам Сийярто, в последний момент венгерские предложения к документу были учтены.

Ранее Венгрия заблокировала заявление, требуя внести в него поправки о том, что Украина должна выполнять свои обязанности по отношению к национальным меньшинствам в соответствии с международным правом.

Принятое заявление, опубликованное на сайте НАТО, содержит призыв к Украине полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании.

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закон об образовании нато Венгрия Петер Сийярто
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