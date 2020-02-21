Сийярто в ООН: Помогаем Украине. Можете представить, что об этом думают в России

Петер Сийярто (Фото: Robert Ghement/ЕРА)

Венгрия выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины, а потому продолжит оказывать ей различную помощь, хотя и ждет разрешения конфликта с языком образования на Закарпатье. Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто, пишет пресс-служба Организации.

По его словам, Венгрия частично профинансировала реконструкцию украинских больниц, школ и церквей, прививки для детей и медпомощь раненным на Донбассе солдатам. Сийярто также напомнил, что когда Украина столкнулась с потенциальной нехваткой газа, Венгрия перенаправила ей до 13 млрд кубометров природного газа из РФ, и подчеркнул: "Можете себе представить, что русские думают об этом".

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Как сказал глава МИД Венгрии, "венгры продолжат оказывать экономическую и гуманитарную поддержку и помощь нашим украинским друзьям, они могут рассчитывать на нас".

Сийярто уточнил, что с 2014-го, когда Россия начала активную фазу необъявленной войны против Украины, Венгрия выделила 225 млн евро на поддержку Украины.

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