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Пристайко: Венгерского анклава в Украине не будет

Пристайко: Венгерского анклава в Украине не будет - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.09.2019, 15:24

Глава МИД анонсировал встречу с венгерским коллегой

Детям специфических языковых групп нужна отдельная программа, но обучения полностью на венгерском языке не будет, заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью Европейской правде.

"Мы сказали абсолютно четко нашим венгерским партнерам - это абсолютно нереально и этого не будет, чтобы был создан такой конгломерат внутри Украины", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, какие шаги будут предприняты, чтобы разблокировать заседания комиссии Украина-НАТО, которым уже два года препятствует Венгрия, Пристайко сообщил, что на следующей неделе он планирует встретиться с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Также планируется встреча президента Владимира Зеленского с Вышеградской четверкой, где будет в том числе и президент Венгрии Виктор Орбан.

"Благодарим наших венгерских партнеров за беспокойство, но мы сами решаем вопросы, которые принадлежат компетенции Украины - для того, чтобы наши граждане были защищены... Мы можем иногда посоветоваться с венгерскими партнерами, но в итоге это будет наше решение", - сказал Пристайко.

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Венгрия вадим пристайко
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