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Венгрия предложила изменения в украинский закон об образовании

Венгрия предложила изменения в украинский закон об образовании - Фото
Петер Сийярто (Фото: Darek Delmanowicz/ЕРА)
07.02.2020, 13:06

Сийярто анонсировал возможную встречу Зеленского и Орбана этой весной

Два предложения по закону об образовании сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто украинской стороне. Об этом Сийярто заявил на брифинге с вице-премьером по евроинтеграции Дмитрием Кулебой сегодня, 7 февраля.

По словам Сийярто, он встретился с министром образования Анной Новосад и передал ей предложения Венгрии. В частности, он заявил, что венгры Закарпатья могут выучить государственный язык без увеличения количества часов обучения на нем. Венгрия готова помочь финансово и методологически, чтобы преподавание украинского было более эффективным.

Сийярто подчеркнул, что, по его мнению, цель Украины, чтобы закарпатские венгры хорошо владели государственным языком, и цель Венгрии, чтобы они сохранили родной язык, могут быть достигнуты одновременно.

Также Сийрто и Кулеба анонсировали заседание межправительственной комиссии Украины и Венгрии в марте в Будапеште. Оно станет первым за семь лет. Сийярто подчеркнул, что если заседание пройдет успешно, это откроет возможность встречи между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном уже этой весной.

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