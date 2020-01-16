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Главу МИД Венгрии пригласили в Украину в феврале

Главу МИД Венгрии пригласили в Украину в феврале - Фото
Петер Сийярто (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.01.2020, 17:12

Сийярто, по словам Дмитрия Кулебы, заинтересован в визите

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приглашен посетить Украину в феврале, в Украине рассчитывают на прогресс в отношениях стран. Об этом зявил сегодня в Twitter вице-премьер-министр по евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Кулеба провел встречу с послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто, во время которой Верховная Рада приняла новый закон о среднем образовании. По словам вице-премьера, закон поможет разрешить проблемы в отношениях между Венгрией и Украиной. Он отметил, что глава МИД Венгрии заинтересован в визите в Украину.

Также Кулеба подчеркнул, что вместе с Сийярто является председателем межправительственной украино-венгерской комиссии, которая не собиралась в течение семи лет, и выразил желание исправить ситуацию.

  • В июле 2018 года Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать сближение Украины и НАТО, пока Киев не даст гарантий прав венгерского меньшинства.
  • В феврале 2019 года в Венгрии назвали "полуфашистским" украинский закон об образовании из-за статьи о языках обучения в школах. В Венгрии ее сочли дискриминационной.
  • Сегодня Рада приняла законопроект о среднем образовании, который гарантирует нацменьшинствам с языками Евросоюза, что существенная часть обучения в школе будет вестись на их родном языке.
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Венгрия Петер Сийярто дмитрий кулеба
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