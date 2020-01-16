Главу МИД Венгрии пригласили в Украину в феврале

Петер Сийярто (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приглашен посетить Украину в феврале, в Украине рассчитывают на прогресс в отношениях стран. Об этом зявил сегодня в Twitter вице-премьер-министр по евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Кулеба провел встречу с послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто, во время которой Верховная Рада приняла новый закон о среднем образовании. По словам вице-премьера, закон поможет разрешить проблемы в отношениях между Венгрией и Украиной. Он отметил, что глава МИД Венгрии заинтересован в визите в Украину.

Также Кулеба подчеркнул, что вместе с Сийярто является председателем межправительственной украино-венгерской комиссии, которая не собиралась в течение семи лет, и выразил желание исправить ситуацию.