Украина и Венгрия договорились о сотрудничестве военных разведок

Военные разведки Украины и Венгрии будут вместе выявлять угрозы мировой и региональной безопасности. Об этом договорились руководители военных разведок двух стран, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.
Начальник ГУР генерал-полковник Василий Бурба и начальник Главного управления военной информации Венгрии генерал-лейтенант Янош Береш договорились, что сотрудничество ведомств будет организовано по нескольким направлениям и в разных форматах партнерства.
В частности, будут разрабатываться общие аналитические оценки новых угроз безопасности в регионе и механизмы коллективного противодействия им.
В ГУР подчеркнули, что сотрудничество между Украиной и Венгрией в сфере разведки будет способствовать привлечению Украины к Программе расширенных возможностей НАТО.
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