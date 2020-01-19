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Украина и Венгрия договорились о сотрудничестве военных разведок

Украина и Венгрия договорились о сотрудничестве военных разведок - Фото
Василий Бурба и Янош Береш (Фото: пресс-служба ГУР)
19.01.2020, 12:57

Ведомства совместно разработают общие оценки региональных угроз и механизмы противодействия им

Военные разведки Украины и Венгрии будут вместе выявлять угрозы мировой и региональной безопасности. Об этом договорились руководители военных разведок двух стран, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

Начальник ГУР генерал-полковник Василий Бурба и начальник Главного управления военной информации Венгрии генерал-лейтенант Янош Береш договорились, что сотрудничество ведомств будет организовано по нескольким направлениям и в разных форматах партнерства.

В частности, будут разрабатываться общие аналитические оценки новых угроз безопасности в регионе и механизмы коллективного противодействия им.

В ГУР подчеркнули, что сотрудничество между Украиной и Венгрией в сфере разведки будет способствовать привлечению Украины к Программе расширенных возможностей НАТО.

  • В июле 2018 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать сближение Украины и НАТО, пока Киев не даст гарантий прав венгерского меньшинства.
  • 16 января стало известно, что Сийярто приглашен в Украину в феврале.

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Венгрия военная разведка гур мо василий бурба Янош Береш
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