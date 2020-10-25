Из университета Киева отчислили студента, который осквернил мемориал Небесной Сотне – МВД

Замглавы МВД Геращенко также опубликовал видео, на котором мужчина признается в осквернении мемориала Небесной Сотни

Студента Илариона Борисенко, который, по данным правоохранителей, справил нужду на мемориале героям Небесной сотни, отчислили из киевского Государственного университета телекоммуникаций. Об этом сообщил в Facebook замглавы министерства внутренних дел Антон Геращенко.

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По его словам, студент отчислен приказом ректора от 23 октября.

Также опубликовано письмо Геращенко ректору вуза с просьбой применить дисциплинарные меры к студенту. В нем отмечается, что открыто уголовное дело по статье о хулиганстве, а студент якобы объяснил свои действия состоянием опьянения.

Геращенко еще опубликовал и видео, на котором мужчина признается в осквернении мемориала.

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22 октября полиция открыла уголовное дело за осквернение мемориала героям Небесной сотни.

23 октября полиция заявила о задержании 21-летнего студента по этому делу.

Марк Сировой

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