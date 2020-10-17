В Одессе вернут улицы маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии – Труханов

В Одессе вернут советские названия проспекту Небесной Сотни и улице имени Дмитрия Инглези

Одесская историко-топонимическая комиссия приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Небесной Сотни (ранее - проспект Маршала Жукова) и улице Инглези (улица 25-ой Чапаевской дивизии). Об этом в Facebook написал мэр Одессы Геннадий Труханов.

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"Городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской дивизии", – заявляет Труханов, уточняя, что это те улицы, которые в рамках декоммунизации личным решением переименовал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

По мнению мэра Одессы, "Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом", а "25-я Чапаевская дивизия – формирование, которое защищало Одессу от оккупантов в годы войны".

СПРАВКА. Маршал Жуков подпадает под запрет как один из руководителей Компартии и СССР. Был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны. О 25-й Чапаевской дивизии ведутся споры: Чапаев был участником установления советской власти в России. Противники переименования возражают – улица была названа не в честь Чапаева, а в честь дивизии, участвовавшей в обороне Одессы. Также в законе о декоммунизации говорится о лицах и событиях, причастных к установлению советской власти на территории Украины.

Улицы были переименованы в 2016 году. Проспект Маршала Жукова называется Героев Небесной Сотни, 25-й Чапаевской дивизии стала им. Инглези.

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Владислав Сердюк

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