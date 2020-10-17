В Одессе вернут улицы маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии – Труханов
В Одессе вернут советские названия проспекту Небесной Сотни и улице имени Дмитрия Инглези
Одесская историко-топонимическая комиссия приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Небесной Сотни (ранее - проспект Маршала Жукова) и улице Инглези (улица 25-ой Чапаевской дивизии). Об этом в Facebook написал мэр Одессы Геннадий Труханов.
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"Городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской дивизии", – заявляет Труханов, уточняя, что это те улицы, которые в рамках декоммунизации личным решением переименовал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
По мнению мэра Одессы, "Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом", а "25-я Чапаевская дивизия – формирование, которое защищало Одессу от оккупантов в годы войны".
- Улицы были переименованы в 2016 году. Проспект Маршала Жукова называется Героев Небесной Сотни, 25-й Чапаевской дивизии стала им. Инглези.
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