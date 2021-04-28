UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Санкции. На чемпионате мира по шашкам прямо по ходу матча со стола убрали флаги РФ – видео видео

28.04.2021, 12:27
Скриншот из видеозаписи
Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Зеленский обратился к нации, зовет Путина встретиться на Донбассе: видео
Зеленский обратился к нации, зовет Путина встретиться на Донбассе: видео

Во время матча шестикратной чемпионки мира по шашкам Тамары Тансыккужиной из РФ со стола гроссмейстеров убрали российские триколоры. Этот эпизод попал в трансляцию матча, который проводится в Польше: смотреть видео выше с 01 часа 02 минуты 56 секунды.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Тансыккужина играла с полькой Наталией Садовской. В какой-то момент к столу подошел экс-президент Еврофедерации шашек Яцек Павлицкий, отклеил стикер с флагом рядом с местом россиянки, а затем убрал российский флажок с другой стороны стола.

Было

Читайте колонку: Россия и допинг: преступление и наказание

Стало

По его словам, которые приводит Чемпионат, организаторам турнира позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA) и потребовали немедленно убрать российские символы, "чтобы избежать ненужного риска" в плане санкций против Всемирной организации шашек (FMJD).

Причина того, что российские спортсмены не могут выступать под своим флагом, гимном и с надписями "Russia" – в систематическом нарушении антидопинговых правил, за что в ноябре 2019 года страну отстранили от международных турниров на четыре года.

Тансыккужина пока проигрывает после четырех раундов финального матча. Завершится противостояние 3 мая.

  • В январе 2020-го Всемирное антидопинговое агентство приостановило лицензию антидопинг-лаборатории в Москве, обнаружив манипуляции в пробах спортсменов РФ.
  • В конце 2020-го решение МОК об отстранении упрочил Спортивный арбитражный суд Лозанны.
  • Российские спортсмены могут выступать на турнирах, но "без опознавательных знаков".
  • Россия также лишилась чемпионата мира по борьбе 2022 года.

Читайте также: Допинг-бойкот РФ. Россиянам на Олимпиадах разрешили включать другую музыку вместо их гимна видео

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции геополитика шахматы флаг допинг Яцек Павлицкий Тамара Тансыккужина Наталия Садовска
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 