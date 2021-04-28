Во время матча шестикратной чемпионки мира по шашкам Тамары Тансыккужиной из РФ со стола гроссмейстеров убрали российские триколоры. Этот эпизод попал в трансляцию матча, который проводится в Польше: смотреть видео выше с 01 часа 02 минуты 56 секунды.
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Тансыккужина играла с полькой Наталией Садовской. В какой-то момент к столу подошел экс-президент Еврофедерации шашек Яцек Павлицкий, отклеил стикер с флагом рядом с местом россиянки, а затем убрал российский флажок с другой стороны стола.
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По его словам, которые приводит Чемпионат, организаторам турнира позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA) и потребовали немедленно убрать российские символы, "чтобы избежать ненужного риска" в плане санкций против Всемирной организации шашек (FMJD).
Причина того, что российские спортсмены не могут выступать под своим флагом, гимном и с надписями "Russia" – в систематическом нарушении антидопинговых правил, за что в ноябре 2019 года страну отстранили от международных турниров на четыре года.
Тансыккужина пока проигрывает после четырех раундов финального матча. Завершится противостояние 3 мая.
- В январе 2020-го Всемирное антидопинговое агентство приостановило лицензию антидопинг-лаборатории в Москве, обнаружив манипуляции в пробах спортсменов РФ.
- В конце 2020-го решение МОК об отстранении упрочил Спортивный арбитражный суд Лозанны.
- Российские спортсмены могут выступать на турнирах, но "без опознавательных знаков".
- Россия также лишилась чемпионата мира по борьбе 2022 года.
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