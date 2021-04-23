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Допинг-бойкот РФ. Россиянам на Олимпиадах разрешили включать другую музыку вместо их гимна видео

23.04.2021, 07:02
Фото: исторический архив РФ
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Международный олимпийский комитет согласился с предложением Олимпийского комитета России вместо ее национального гимна использовать на соревнованиях фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 композитора Петра Чайковского. Об этом пишет пресс-служба ОКР.

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Под эту музыку российские спортсмены до декабря 2022 года будут получать медали (если такие будут) на Играх в Токио-2021 и Пекине-2022.

По словам главы ОКР Станислава Позднякова, теперь у сборной России "есть все элементы айдентики" – флаг с цветами триколора РФ, "легко узнаваемая даже без каких-либо надписей" экипировка, и музыкальное сопровождение.

Причина того, что российские спортсмены не могут выступать под своим флагом, гимном и с надписями "Russia" – в систематическом нарушении антидопинговых правил, за что в ноябре 2019 года Россию отстранили от международных турниров на четыре года.

  • В январе 2020-го Всемирное антидопинговое агентство приостановило лицензию антидопинг-лаборатории в Москве, обнаружив манипуляции в пробах спортсменов РФ.
  • В конце 2020-го решение МОК об отстранении упрочил Спортивный арбитражный суд Лозанны.
  • Между тем, российские спортсмены могут выступать на турнирах, но "без опознавательных знаков".
  • Россия также лишилась чемпионата мира по борьбе 2022 года.

Читайте колонку: Россия и допинг: преступление и наказание

Евгений Пилипенко
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Спорт санкции Олимпийские игры Олимпиада допинг гимн россии мок Петр Чайковский
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