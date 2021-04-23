Международный олимпийский комитет согласился с предложением Олимпийского комитета России вместо ее национального гимна использовать на соревнованиях фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 композитора Петра Чайковского. Об этом пишет пресс-служба ОКР.
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Под эту музыку российские спортсмены до декабря 2022 года будут получать медали (если такие будут) на Играх в Токио-2021 и Пекине-2022.
По словам главы ОКР Станислава Позднякова, теперь у сборной России "есть все элементы айдентики" – флаг с цветами триколора РФ, "легко узнаваемая даже без каких-либо надписей" экипировка, и музыкальное сопровождение.
Причина того, что российские спортсмены не могут выступать под своим флагом, гимном и с надписями "Russia" – в систематическом нарушении антидопинговых правил, за что в ноябре 2019 года Россию отстранили от международных турниров на четыре года.
- В январе 2020-го Всемирное антидопинговое агентство приостановило лицензию антидопинг-лаборатории в Москве, обнаружив манипуляции в пробах спортсменов РФ.
- В конце 2020-го решение МОК об отстранении упрочил Спортивный арбитражный суд Лозанны.
- Между тем, российские спортсмены могут выступать на турнирах, но "без опознавательных знаков".
- Россия также лишилась чемпионата мира по борьбе 2022 года.
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