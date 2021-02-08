Россия лишилась чемпионата мира по борьбе 2022 года

Международная федерация по греко-римской и вольной борьбе UWW перенесла чемпионат мира 2022 года из Красноярска в Белград. Об этом сообщает пресс-служба UWW.

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Причиной стал прошлогодний запрет Спортивного арбитражного суда на проведение международных соревнований в России до конца 2022 года из-за нарушений антидопингового кодекса.

Чемпионат мира 2023 года планируется все же провести в России, но город, где оно пройдет, будет определен позднее.

Также в 2021 году будет перенесен один из четырех этапов мировой серии по пляжной борьбе, который должна была принимать Россия. Федерация определяется с новым местом его проведения.

9 декабря 2019 года Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил, однако в РФ подали апелляцию.

22 января 2020 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановила лицензию антидопинговой лаборатории в Москве. Позднее стало известно, что WADA обнаружило манипуляции в допинг-пробах спортсменов из базы данных московской лаборатории.

17 декабря Россию отстранили на два года от международных соревнований.

Денис Юдин

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